بالفيديو.. بعد السقوط أمام النصر.. مدرب الرائد “هاسي” يؤكد رحيله نهاية الموسم

أبدى المدير الفني لفريق الرائد، بيسنيك هاسي، استغرابه من بعض القرارات التحكيمية خلال مواجهة فريقه أمام النصر في دوري المحترفين، معلنا رحيله نهاية الموسم.
وفاز النصر على نظيره الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء أمس الخميس، على ملعب “مرسول بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة دوري المحترفين.
وقال “هاسي” في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية: “استغرب حصول لاعبينا على عدد من الكروت الصفراء عكس ما حصل مع النصر”.
وأوضح: “هناك لاعب من فريق النصر معروف يفعل ما يشاء له داخل الملعب، وهو أكثر لاعب يعترض ويسقط ولا يحصل على إنذار”.
وتابع: “هدف النصر الثاني كان قبله خطأ لصالحنا ولم يحتسبه الحكم، ولكن الحكم ليس سبب الخسارة، بل نحن كفريق سبب الهزيمة”. وفق “أخبار 24”.
واستكمل “هاسي”: يتبقى لنا مباراتان وسأقدم العطاء فيهما بنسبة 200% أكثر مما كنت أعطيه في الـ3 سنوات السابقة.. أتمنى مساعدة اللاعبين لي في تحقيق الفوز بالمباراتين، وإنهاء الموسم التدريبي الأخير لي بصورة جيدة”.
#الديوانيه
بيسنيك هاسي – مدرب #الرائد: هناك لاعب “معروف” يفعل ما يحلو له في الملعب، أكثر لاعب يعترض ويسقط ولا يحصل على إنذار!.. وهدف #النصر الثاني كان قبله خطأ لصالحنا.#النصر_الرائد pic.twitter.com/e8DDfnBw3o
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 20, 2021