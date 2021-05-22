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أخبار المناطق > إدانة 3 أطباء في مستشفى القريات بالتقصير في واقعة وفاة مواطنة وجنينها
22/05/2021   3:16 م

إدانة 3 أطباء في مستشفى القريات بالتقصير في واقعة وفاة مواطنة وجنينها

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كشفت مصادر أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات، أدانت 3 أطباء بالتقصير في تقديم الخدمة الطبية اللازمة في واقعة وفاة مواطنة وجنينها جراء خطأ طبي.

وأوضح متحدث صحة القريات، نايف الفندي، وفقاً لـ”الوطن”، أنه تم الانتهاء من التحقيقات الخاصة بواقعة وفاة المواطنة وجنينها، وجرى رفعها للجنة الطبية الشرعية بمنطقة الجوف، مشيراً إلى أن نتائج التحقيق بينت وجود تقصير في تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمريضة من قبل 3 من الأطباء بقسم النساء والولادة بالمستشفى.

من جانبه، أبدى والد الفتاة المتوفاة، مفضي الرويلي، اعتراضه على ما توصلت إليه صحة القريات، مطالباً بلجنة مستقلة لا يكون فيها طرف داخلي من صحة القريات.

إدانة 3 أطباء في مستشفى القريات بالتقصير في واقعة وفاة مواطنة وجنينها

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