إجلاء مرضى الحالات الحرجة بمستشفى المدينة بعد حدوث خلل في توزيع الأوكسجين

شهد مستشفى المدينة المنورة العام، حدوث خلل في لوحة توزيع الأوكسجين، أمس (الثلاثاء)، حيث تم نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات أخرى بالمنطقة، وذلك حرصا على سلامتهم.
وأوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة المدينة، مؤيد أبو عنق، وفقا لـ”الوطن”، أنه تم اكتشاف الخلل من خلال نظام الإنذار المبكر، حيث قامت على الفور غرفة القيادة والتحكم بمباشرة الخلل وتنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة في مثل هذه الحالات.
وأبان أنه جرى على الفور نقل مرضى الحالات الحرجة إلى المستشفيات الأخرى داخل المدينة حفاظا على سلامتهم، مؤكدا أنهم بصحة جيدة، في حين قامت الفرق الفنية المختصة بمباشرة الخلل لإصلاحه ومعرفة أسباب حدوثه.