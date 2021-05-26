عائلة خاطفة الدمام تعلق على حكم المحكمة العليا بحق قريبتهم وتتوعد بمقاضاة المسيئين والمتنمرين

أكدت عائلة خاطفة الدمام، التي أدانتها المحكمة بالخطف والتبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية، أنهم تضرروا نفسيًا ومعنويًا خلال الفترة الماضية بسبب الأخطاء والجرائم التي ارتكبتها الجانية.
وعبرت الأسرة، وفقا لـ”الوطن”، عن ثقتها في أحكام الهيئات القضائية كافة، بما فيها الحكم الصادر مؤخرًا بحق الجانية.
وأوضحت أن الضرر الناتج عن هذه القضية وقع أيضًا على أبنائهم، برغم أنهم لا ذنب لم فيما ارتكبته قريبتهم المُدانة بالخطف، فضلاً عن أن هناك قطيعة بينهم وبين المُدانة منذ الكشف عن جرائمها، حيث لم يعلموا عن تلك الجرائم إلا من خلال وسائل الإعلام.
ولفتت إلى أنهم التزموا الصمت طوال تلك الفترة عن أي تصريح احتراما للأنظمة، كما تقدموا بدعوى قضائية ضد بعض المسيئين ومَن قام بالتنمر والتشهير وتوجيه اتهامات إليهم دون وجه حق.
ونوهت بأن هذه القضايا لا تزال تحت النظر حتى يتم اتخاذ كامل الإجراءات القانونية، التي تكفل لهم الحصول على حقهم الشرعي من أي مسيء.
يذكر أن المحكمة العليا أيدت حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، الذي يقضي بالقتل تعزيرا على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلاميا باسم “خاطفة الدمام”.