خففت عدد من الدول الإجراءات الصحية اللازمة لسفر مواطني المملكة إليها، بحيث يمكن للمواطنين السفر إليها دون الحاجة لاستصدار تأشيرة سفر أو الخضوع إلى الحجر الصحي.
وتضمّنت القائمة 8 دول، هي الإمارات التي يتطلب السفر إليها نتيجة PCR سلبية والخضوع للفحص الذي لا تزيد مدته على 72 ساعة من وقت الوصول، ثم قطر ويستطيع دخولها من لديه جواز سفر أساسي من المحصنين بالجرعتين فقط وأن تتجاوز مدة الحصول على اللقاح 14 يوماً.
كما تضمّنت القائمة مملكة البحرين التي يتطلب السفر إليها تلقي جرعتين كاملتين من اللقاح، والمالديف بشرط إجراء فحص PCR أو للمحصنين بالجرعتين حيث لا تزيد مدة الفحص على 92 ساعة من الوصول ويُستثنى من الفحص الأطفال دون سن السنة الواحدة.
إلى جانب جزر سيشل، ويتطلب السفر إليها نتيجة فحص سلبية على ألا تزيد مدته على 72 ساعة من وقت المغادرة، ثم جورجيا التي يُسمح بالسفر إليها للمحصنين بالجرعتين بشرط وجود تأمين صحي وتعبئة نموذج إجراء صحي وحجز مؤكد في فندق وإبراز تذكرة طيران ذهاب وعودة.
وتأتي جنوب أفريقيا ضمن القائمة، حيث يتطلب السفر إليها نتيجة PCR سلبية على ألا تزيد مدته على 72 ساعة من وقت المغادرة وتحمل المصروفات في حالة مخالفة الشروط، ثم أوكرانيا، ويتطلب السفر إليها نتيجة فحص سلبية على ألا تزيد مدته على 72 ساعة من الوصول وتأمين صحي خاص بكورونا.
وفق “أخبار 24”.