“الانضباط” توقف مدرب الوحدة “دونيس” بسبب مباراة “النصر”

أعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، إيقاف المدير الفني اليوناني لفريق الوحدة، دونيس لمدة شهرين وتغريمه 60 ألف ريال.
وأشارت اللجنة، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم (السبت)، إلى أن عقوبتها تأتي لوجوده غير القانوني مع فريقه في مباراة النصر.
ونوهت لجنة الانضباط إلى إيقافها لاعب الوحدة، ألبيرتو توماس راباسكو مباراتين بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها بجانب إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال؛ لارتكابه لسلوكٍ شائن تجاه لاعب من الفريق المنافس، وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة. وفق “أخبار 24”.
وأوقفت لجنة الانضباط كذلك لاعب الوحدة باسم صالح عطا الله مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، بجانب إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال؛ للاعتداء على مسؤول من الفريق المنافس، وفقًا لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة.
وكان فريق النصر قد خطف تعادلًا قاتلاً أمام نظيره الوحدة، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي جمعتهما يوم (الثلاثاء) الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري.