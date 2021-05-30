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اخبار رياضية > أزمة في الاتحاد بسبب اللاعبين الأجانب
30/05/2021   4:26 م

أزمة في الاتحاد بسبب اللاعبين الأجانب

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تفجرت أزمة خلال الساعات الماضية داخل فريق الاتحاد، بسبب رغبة اللاعبين الأجانب في المغادرة لبلادهم خلال اليومين المقبلين لقضاء إجازاتهم السنوية برفقة عائلاتهم.

وتأكد وفقًا لـ”الرياضية”، غياب جاري رودريجيز وكريم الأحمدي، عن مواجهة النصر اليوم، ضمن منافسات الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يعاني الثنائي من إصابات عضلية ستمنعهما من المشاركة.

وطلب لاعبو الاتحاد الأجانب المغادرة لبلدانهم خلال اليومين المقبلين لقضاء إجازاتهم السنوية برفقة عائلاتهم.

وفي سياق متصل، سيسافر بعد مباراة النصر بيوم الثلاثي رومارينيو وجروهي وبرونو هنريكي إلى البرازيل، بالإضافة إلى الصربي ألكسندر بريجوفيتش إلى صربيا.

وحدد نادي الاتحاد موعد العودة إلى التدريبات في شهر يوليو المقبل، للاستعدادا للموسم المقبل.

أزمة في الاتحاد بسبب اللاعبين الأجانب

اخبار رياضية
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