قبل الكلاسيكو.. صدمة للجماهير بسبب أسعار تذاكر مباراة النصر والاتحاد

كشفت تقارير صحفية عن غضب جماهيري بين مشجعي ناديي الاتحاد والنصر، بعدما تفاجأت الجماهير بارتفاع أسعار تذاكر مباراة الكلاسيكو بين النصر وضيفه الاتحاد.
ويحل الاتحاد ضيفا على نظيره النصر، مساء الأحد على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ونشر موقع “مرسول بارك” قبل يومين سعر التذاكر الخاصة بالمباراة، وتراوحت أسعار التذاكر وفقاً لموقع حجز التذاكر، مابين 57 ريالا و6440 ريالا. وفق “أخبار 24”.
وتلقت جماهير الناديين صدمة كبيرة، حيث نشر الموقع أسعار التذاكر، لتترواح ما بين 57 ريالا وحتى 48875 ريالا.
ويحتل النصر المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.