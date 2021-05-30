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أخبار محلية > بالفيديو.. الصحة: لا حاجة لإجراء فحص لإثبات التعافي من كورونا والاكتفاء بمرور 10 أيام من الإصابة
30/05/2021   11:00 م

بالفيديو.. الصحة: لا حاجة لإجراء فحص لإثبات التعافي من كورونا والاكتفاء بمرور 10 أيام من الإصابة

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم (الأحد)، أنه لا داعي لإجراء الفحص لإثبات التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا، أنه إذا مرت مدة التعافي (10 أيام) منذ تأكيد الإصابة، وآخر 3 أيام منها بدون أعراض، فبالتالي التعافي متحقق ولا يلزم إجراء فحص.

وأضاف العبدالعالي أنه لا يلزم إجراء الفحص قبل موعد التطعيم نهائيًا أو تلقي اللقاح، ولا يلزم بعد إجراء ذلك.

وأشار إلى أن الحالات التي تستلزم إجراء الفحص تتضمن أعراضاً لمرض تنفسي مثل السعال، أو الكحة، أو ارتفاع درجة الحرارة، أو ضيق التنفس، مبينًا أنه إذا كانت هناك مخالطة مؤكدة لمصاب بكورونا، فيلزم عند ذلك الخضوع للحجر، وإجراء الفحص بعدها بـ 4 أيام.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الصحة: لا حاجة لإجراء فحص لإثبات التعافي من كورونا والاكتفاء بمرور 10 أيام من الإصابة

أخبار محلية
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