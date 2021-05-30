من بينها ألمانيا وسنغافورة .. هذه الدول تطبق نظام الفصول الدراسية الثلاثة

يطبق نظام الفصول الدراسية الثلاثة الذي أقرته وزارة التعليم في التقويم الدراسي الجديد في الكثير من الدول المتطورة تعليمياً على مستوى العالم، وأبرزها ألمانيا والمملكة المتحدة والإمارات، بينما يتشابه مع سنغافورة وفنلندا من حيث مدة اليوم الدراسي.
وبحسب مقارنة نشرتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بين مدة اليوم الدراسي في المملكة والدول المذكورة، جاءت الساعات الدراسية متقاربة، ففي الخطة الجديدة تبلغ ساعات اليوم الدراسي 5 ساعات متساوية مع فنلندا، مقابل 5.5 ساعة في ألمانيا وسنغافورة، و6 في الإمارات، و6.5 في المملكة المتحدة.
أما مدة العام الدراسي فتبلغ 183 يوماً في المملكة، و180 في ألمانيا، مقابل 190 يوما في المملكة المتحدة، و189 في فنلندا، و191 في سنغافورة، و175 في الإمارات.
كما جاء النظام الجديد متوافقاً مع هذه الدول من حيث تقسيم الإجازة، حيث أصبحت في المملكة أسبوعا بعد الفصلين الدراسي الأول والثاني، وفي ألمانيا والمملكة المتحدة كل فصل تفصله إجازة مدتها أسبوع منتصف الفصل. وفق “أخبار 24”.
وفي فنلندا 3 إجازات قبل إجازة الصيف، بينما في سنغافورة 3 إجازات بالإضافة إلى الإجازة الصيفية، وفي الإمارات إجازتان مدة كل منهما أسبوع، وتكون إجازة نهاية العام 6 أسابيع.
نظام الفصول الدراسية الثلاثة في #التقويم_الدراسي_الجديد مطبق في أرقى الممارسات العلمية حول العالم. pic.twitter.com/4FxfGnKUJl
— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) May 30, 2021