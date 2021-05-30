نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الاتصالات” تصنف شركات الشحن وفق اهتمامها بعملائها
30/05/2021   11:00 م

“الاتصالات” تصنف شركات الشحن وفق اهتمامها بعملائها

+ = -
573

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الأحد)، مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية من حيث الشكاوى المصعّدة للهيئة خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك وفقًا لمستويات اهتمام مقدمي الخدمات بعملائهم.

وأوضح المؤشر أن 662 شكوى صعّدها المستفيدون للهيئة نتيجة لعدم معالجة الشكوى من قبل مقدم الخدمة خلال المهلة المحددة (10 أيام)، أو نتيجةً لعدم رضا مقدم الشكوى عن رد مقدم الخدمة، بنسبة انخفاض تصل إلى 67 % مقارنةً بالربع الرابع من العام المنصرم 2020، مبينة أن 82 % من إجمالي الشكاوى متعلقة بالشحنات الدولية.

وتصدرت شركة “فيدكس” قائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية بواقع 38 شكوى، تلتها مؤسسة البريد السعودي “سبل” بواقع 21 شكوى، وذلك لكل 100 ألف شحنة، بينما جاءت شركتا “DHL” و”زاجل” كأقل شركات تقديم الخدمات البريدية شكاوى. وفق “أخبار 24”.

وعلى صعيد فئة الشحنات المحلية كشف المؤشر عن تصدر شركة “فيدكس” لقائمة الشركات الأكثر شكاوى بواقع 13 شكوى، تلتها شركة زاجل بــ 3 شكاوى، وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة “UPS” كأقل شركات تقديم الخدمات البريدية شكاوى في فئة الشحنات المحلية.

“الاتصالات” تصنف شركات الشحن وفق اهتمامها بعملائها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885156142.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.