“الاتصالات” تصنف شركات الشحن وفق اهتمامها بعملائها

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الأحد)، مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية من حيث الشكاوى المصعّدة للهيئة خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك وفقًا لمستويات اهتمام مقدمي الخدمات بعملائهم.
وأوضح المؤشر أن 662 شكوى صعّدها المستفيدون للهيئة نتيجة لعدم معالجة الشكوى من قبل مقدم الخدمة خلال المهلة المحددة (10 أيام)، أو نتيجةً لعدم رضا مقدم الشكوى عن رد مقدم الخدمة، بنسبة انخفاض تصل إلى 67 % مقارنةً بالربع الرابع من العام المنصرم 2020، مبينة أن 82 % من إجمالي الشكاوى متعلقة بالشحنات الدولية.
وتصدرت شركة “فيدكس” قائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية بواقع 38 شكوى، تلتها مؤسسة البريد السعودي “سبل” بواقع 21 شكوى، وذلك لكل 100 ألف شحنة، بينما جاءت شركتا “DHL” و”زاجل” كأقل شركات تقديم الخدمات البريدية شكاوى. وفق “أخبار 24”.
وعلى صعيد فئة الشحنات المحلية كشف المؤشر عن تصدر شركة “فيدكس” لقائمة الشركات الأكثر شكاوى بواقع 13 شكوى، تلتها شركة زاجل بــ 3 شكاوى، وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة “UPS” كأقل شركات تقديم الخدمات البريدية شكاوى في فئة الشحنات المحلية.