أوضحت وزارة الصحة ما مرض التصلب اللويحي، وما الفئات الأكثر تأثراً به وكيف يمكن التعايش معه، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتصلب اللويحي.
وقالت الوزارة إن مرض التصلب اللويحي هو مرض مناعي مزمن يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز العصبي المركزي، مبينةً أن عدد المصابين بالتصلب العصبي المتعدد حول العالم بلغ 2.3 مليون شخص.
وأضافت أن مرض التصلب اللويحي يُصيب النساء أكثر من الرجال بنسبة 3:1، ويؤثر في الغالب على فئة الشباب.
ونصحت بالمحافظة على عدة أشياء تساعد على التعايش مع المرض منها فهم المصاب وعائلته للمرض وطبيعته، وتجاهل الأفكار السلبية المصاحبة للمرض، واتباع نمط صحي، وتجنب التعرض للحرارة العالية قدر الإمكان وأخذ قسط من الراحة عند الشعور بالتعب.
كما دعت أيضاً إلى الانضمام إلى مجموعات الدعم، واستخدام وسائل التقنية لتساعد على التذكر، وتجنب الضغوطات، وتجنب القيام بالمهام الصعبة، وأخيراً التحدث مع المختصين عن المخاوف.
وفق “أخبار 24”.