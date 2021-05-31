نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > وفاة طفل متأثرا بإصابته جراء تعرضه لهجوم كلب ضال في ‏شاطئ العقير
31/05/2021   1:28 م

وفاة طفل متأثرا بإصابته جراء تعرضه لهجوم كلب ضال في ‏شاطئ العقير

+ = -
1158

توفي مساء أمس (الأحد) طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، في ‏مستشفى الملك فهد بالهفوف متأثرًا بإصابته جراء عضة كلب ‏ضال بداية شهر شوال الجاري.‏

وتعرّض الطفل لهجوم من كلب ضال في شاطئ العقير، أدى ‏لإصابته بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من جسده، ونقل على ‏أثرها لمستشفى مدينة العيون العام.‏

وأوضح التجمع الصحي في الأحساء أنه تم نقل الطفل المصاب ‏في وقت لاحق إلى مستشفى الملك فهد في الهفوف، وتم وفقا لـ”الأحساء نيوز”، إجراء ‏عمليتي عظام وتجميل قبل وفاته.‏

يُشار إلى أنه خلال شهر مايو الجاري، سجّل شاطئ العقير ‏ثلاث حالات عض لأطفال من كلاب ضالة، كانت حالة الطفل ‏المتوفى هي الأولى من بينها.‏

يذكر أن منطقة جنوب غرب الرياض شهدت في وقت سابق حـادثة وفاة الطفلة “شهد” التي تبلغ من العمر عامين، عقب افتراسها من قبل 5 كلاب.

وفاة طفل متأثرا بإصابته جراء تعرضه لهجوم كلب ضال في ‏شاطئ العقير

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885156238.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.