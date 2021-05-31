وفاة طفل متأثرا بإصابته جراء تعرضه لهجوم كلب ضال في ‏شاطئ العقير

توفي مساء أمس (الأحد) طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، في مستشفى الملك فهد بالهفوف متأثرًا بإصابته جراء عضة كلب ضال بداية شهر شوال الجاري.
وتعرّض الطفل لهجوم من كلب ضال في شاطئ العقير، أدى لإصابته بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من جسده، ونقل على أثرها لمستشفى مدينة العيون العام.
وأوضح التجمع الصحي في الأحساء أنه تم نقل الطفل المصاب في وقت لاحق إلى مستشفى الملك فهد في الهفوف، وتم وفقا لـ”الأحساء نيوز”، إجراء عمليتي عظام وتجميل قبل وفاته.
يُشار إلى أنه خلال شهر مايو الجاري، سجّل شاطئ العقير ثلاث حالات عض لأطفال من كلاب ضالة، كانت حالة الطفل المتوفى هي الأولى من بينها.
يذكر أن منطقة جنوب غرب الرياض شهدت في وقت سابق حـادثة وفاة الطفلة “شهد” التي تبلغ من العمر عامين، عقب افتراسها من قبل 5 كلاب.