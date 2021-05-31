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أخبار محلية > بمساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع .. “تصفية” تعرض 3 مساهمات للبيع بالرياض والقصيم
31/05/2021   10:58 ص

بمساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع .. “تصفية” تعرض 3 مساهمات للبيع بالرياض والقصيم

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أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، اليوم (الأحد)، عرض 3 مساهمات بمنطقتي الرياض والقصيم للبيع، بمساحة إجمالية تتجاوز 7 ملايين م².

وأوضحت أن مساهمتي منطقة الرياض تتضمنان مساهمة المستقبل في الخرج بمساحة 7.2 مليون م²، ومساهمة قرطبة في الرياض بمساحة 312 ألف م². وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن منطقة القصيم تضم مساهمة المشيحة في البكيرية – القصيم بمساحة 29 ألف م².

بمساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع .. “تصفية” تعرض 3 مساهمات للبيع بالرياض والقصيم

أخبار محلية
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