بمساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع .. “تصفية” تعرض 3 مساهمات للبيع بالرياض والقصيم

أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، اليوم (الأحد)، عرض 3 مساهمات بمنطقتي الرياض والقصيم للبيع، بمساحة إجمالية تتجاوز 7 ملايين م².
وأوضحت أن مساهمتي منطقة الرياض تتضمنان مساهمة المستقبل في الخرج بمساحة 7.2 مليون م²، ومساهمة قرطبة في الرياض بمساحة 312 ألف م². وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن منطقة القصيم تضم مساهمة المشيحة في البكيرية – القصيم بمساحة 29 ألف م².
للبيع.. (3) مساهمات بمنطقتي #الرياض و #القصيم ، بمساحة إجمالية تتجاوز (7) ملايين متر مربع.#تصفية pic.twitter.com/6Xg2oWlvVZ
— تصفية (@saTasfiah) May 30, 2021