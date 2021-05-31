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أخبار محلية > “الصحة العالمية” تعلق على ظهور سلالة فيتنام الجديدة من كورونا
31/05/2021   10:59 ص

“الصحة العالمية” تعلق على ظهور سلالة فيتنام الجديدة من كورونا

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علقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، على ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في فيتنام.

وأوضحت، في تصريحات لـ”العربية”، أن هذه السلالة لا تزال تخضع للدراسة المكثفة في الوقت الحالي.

ودعت للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مؤكدة أن إهمالها يعد أكثر خطورة من متحورات الفيروس.

وذكرت أنه لا يوجد مؤشرات حاليًا على تطوير كورونا داخل المختبرات، مؤكدة أن المؤشرات تؤكد أنه تطور داخل الحيوانات. وفق “أخبار 24”.

وأرجعت ارتفاع إصابات كورونا في الهند في المقام الرئيسي إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ما أدى إلى تفشي الفيروس بشكل واضح.

“الصحة العالمية” تعلق على ظهور سلالة فيتنام الجديدة من كورونا

أخبار محلية
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