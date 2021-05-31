الهلال يتفق بشكل نهائي مع المدرب البرتغالي “جارديم”.. تعرف على التفاصيل

كشفت مصادر صحفية، أن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، اتفق بشكل نهائي مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، إن إدارة الهلال اتفقت بشكل نهائي مع البرتغالي ليوناردو جارديم لقيادة الفريق الأول بعقد يمتد لعام مع أفضلية التمديد لعام آخر، على أن يتقاضى المدرب نحو 32 مليون ريال في العام الواحد.
يذكر أن الهلال حصد لقب دوري المحترفين لهذا الموسم، بعدما احتل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الوصيف، فريق الشباب، الذي حصد 57 نقطة.
وكان الهلال بدأ موسمه الماضي، بالمدرب الروماني لوشيسكو، وفي فبراير 2021، تمت إقالته، وتولى البرازيلي روجيريو ميكالي، وذلك قبل أن يقال هو الآخر، ويتولى جوزيه مورايس قيادة الفريق، الذي نجح معه في التتويج بلقب دوري المحترفين.