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اخبار رياضية > في ليلة التتويج: فهد بن نافل يهدي إنجاز الدوري للأمير الوليد بن طلال.. ويوجه رسالة إلى الجماهير
31/05/2021   1:37 م

في ليلة التتويج: فهد بن نافل يهدي إنجاز الدوري للأمير الوليد بن طلال.. ويوجه رسالة إلى الجماهير

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وجه رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، رسالة إلى جماهير الهلال، بعد تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم (2020-2021)، كما أهدى هذا الإنجاح للأمير وليد بن طلال.

وقال فهد بن نافل، في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية: “هذا الموسم كان صعباً جدا علينا، ولكن الحمد لله بعزيمة الرجال ووقفتهم قدرنا أن نحقق الأهم وهو بطولة دوري المحترفين”.

وتابع: “إن شاء الله نستمر في هذا العمل.. جميعنا كإدارة وجهاز فني ولاعبين في أوقات معينة من الموسم كان لدينا أخطاء، ولكن اجتمعنا وتحملنا المسؤولية.. وأنا بالتحديد تحملت المسؤولية لأن هذا عملي.. وفي النهائي حققنا الدوري الأغلى والاستثنائي، وإن شاء الله طموحاتنا لم تتوقف”.

وأشار فهدبن نافل: “الدافع الأهم الذي كنا نعمل عليه الفترة الماضية هو تلبية طموحات الجماهير في ظل الضغط الذي تعرضنا له في هذا الموسم الشاق والطويل.. ورسالتي للجماهير هي أن المستقبل إن شاء الله يليق بجماهير الهلال، ونهدي لهم هذا الإنجاز وسنبدأ العمل بعد فترة قصيرة من الراحة”. وفق “أخبار 24”.

واختتم: “رئاسة الهلال صعبة، ولكن النجاح يأتي من جميع العاملين في هذا النادي، كما أقدم هذا الإنجاز للأمير الوليد بن طلال، الذي وقف مع النادي وقدم مبالغ خيالية لسداد الرواتب ومقدمات العقود.. وعشق الهلال لا ينتهي”.

في ليلة التتويج: فهد بن نافل يهدي إنجاز الدوري للأمير الوليد بن طلال.. ويوجه رسالة إلى الجماهير

اخبار رياضية
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