“التعليم” توضح عدد الساعات الدراسية في الخطة المطورة مقارنة مع عدد من الدول

عقدت وزارة التعليم، مقارنة بين المملكة وعدة دول، من حيث عدد الساعات الدراسية التي يحصل عليها الطلاب في كل دولة.
وأظهرت المقارنة ارتفاع عدد الساعات التدريسية في المرحلة الابتدائية بالسعودية سنوياً بعد خطة المطورة من 785 حصة إلى 961 حصة، كما ترتفع أيضًا إلى 1005 حصة بإضافة التعليم الإلكتروني.
وتحتل أمريكا الصدارة بـ1005 حصة، تليها هولندا بـ930 حصة، ثم نيوزيلندا في المرتبة الثالثة بتدريس 922 حصة، تليها إيرلندا رابعاً بـ905 حصة وفرنسا خامسًا بـ900 حصة.
وحلت أستراليا في المركز السادس بـ880 حصة، ثم تأتي دول OECD سابعاً بـ772 حصة، وتركيا في المركز الثامن بـ 718 حصة، ثم ألمانيا بـ699 حصة في المركز التاسع، وفنلندا عاشراً بـ677 حصة وأخيراً كوريا بـ676 حصة.
وفي المرحلة المتوسطة، يتلقى الطالب بالمملكة 901 حصة سنوياً، وهو ما يجعلها تحل بالمركز الثاني، وترتفع مع الخطة المطورة إلى 1016 حصة، و1057 حصة بإضافة التعليم الإلكتروني، لتتفوق على أمريكا التي يتلقى طلابها في هذه المرحلة 967 حصة، ثم تأتي نيوزيلندا بالمرتبة الثالثة بـ840 حصة، ثم أستراليا الرابعة بـ820 حصة.
وجاءت دول OECD في المركز الخامس بـ706 حصة، ثم إيرلندا بـ704 حصة سادساً، تليها فرنسا بـ684 حصة بالمركز السابعة، وألمانيا بـ652 حصة في المرتبة الثامنة، وفنلندا بـ592 حصة تاسعاً، وكوريا 517 حصة عاشراً، وأخيرًا تركيا 503 حصة بالمركز التاسع
وفق “أخبار 24”.