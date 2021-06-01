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أخبار محلية > وفاة الإعلامي فهد الشايع بعد معاناة مع المرض
01/06/2021   9:16 م

وفاة الإعلامي فهد الشايع بعد معاناة مع المرض

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توفي، اليوم (الثلاثاء)، الإعلامي فهد عبدالله الشايع، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وذكر عدد من الإعلاميين المقربين للراحل أنه من المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة عليه والعزاء في مقبرة النسيم غدًا الأربعاء، وقت صلاة العصر.

ويُعد الشايع من جيل الإعلاميين الأوائل الذين زيّنوا شاشة القناة الأولى والتلفزيون السعودي، وعُرف عنه دماثة خلقه وشهامته وإنسانيته.

وضحّى “الشايع”، حسبما صرح في لقاء تليفزيوني سابق، بعمله الإعلامي من أجل أن يتفرغ لخدمة أخيه المريض الذي رافقه حتى وفاته، بعدما قضى 17 عاما معه في الولايات المتحدة، يمكث أسابيع في المستشفى وأسابيع خارجه، ثم يعود معه لمتابعة العلاج، وهكذا. وفق “أخبار 24”.

وفاة الإعلامي فهد الشايع بعد معاناة مع المرض

أخبار محلية
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