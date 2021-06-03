مصادر: بنوك توجه موظفيها بخدمة العملاء في أوقات الصلاة

أوضحت مصادر أن بعض البنوك بدأت توجيه موظفيها لخدمة العملاء أثناء أوقات الصلاة.
وأكدت المصادر، لـ”أخبار 24″، أن موظفي البنوك في الخدمات المصرفية وخدمة العملاء تلقوا توجيهات بخدمة العميل وعدم إغلاق الفرع وقت الصلاة.
وبينت أن البنك المركزي السعودي “ساما” لم يصدر حتى الآن أي تعميم بخصوص استمرار عمل البنوك في أوقات الصلاة، وأن العمل جارٍ حتى الآن بحسب النظام القديم، كما لم يتم إلغاء وقت الراحة للموظفين.
يُذكر أنه تم تداول أنباء خلال الأيام الماضية حول استمرار عمل البنوك وقت الصلاة وإلغاء وقت الراحة للموظفين في البنوك.