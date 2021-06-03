نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مُتخصص في الأمراض الصدرية: السجائر الإلكترونية تنتج مواد سامة تضر بالجهاز التنفسي والقلب
03/06/2021   6:25 م

مُتخصص في الأمراض الصدرية: السجائر الإلكترونية تنتج مواد سامة تضر بالجهاز التنفسي والقلب

+ = -
378

حذر أستاذ الأمراض الصدرية وطب النوم بجامعة الملك سعود، الدكتور أحمد بن سالم، من استخدام السجائر الإلكترونية (Vaping) لما تسببه من أضرار في الجهاز التنفسي والقلب.

وقال، وفقا لـ”واس”، إن هناك 5 آلاف نوع من السجائر الإلكترونية تُقدم بأكثر من 7 آلاف نكهة وتسوق للشباب على أنها غير مضرة وأنها تساعد على التخلص من تدخين السيجارة التقليدية عند المدخنين، إلا أن ذلك غير صحيح.

وأكد أن ما يُتداول عن هذه السجائر بأنها تُساعد على إيقاف التدخين التقليدي، غير صحيح ولا يستند إلى أدلة علمية قوية وإنما إلى دراسات قائمة على الملاحظة، ويكون الغرض من تسويقها هو الربح المادي فقط.

وذكر أن الأبحاث والمجلس الوطني للصحة والبحوث الطبية في أستراليا ومنظمة الصحة العالمية أكدوا جميعا أن السجائر الإلكترونية قد تؤدي إلى الإدمان على التدخين.

وأكد أن التدخين الإلكتروني الخالي من النيكوتين، وما يحتويه من مواد ونكهات صناعية، يتسبب في إنتاج مواد سامة مضرة للجهاز التنفسي والقلب ومضاعفات شديدة مشابهة لأضرار التدخين التقليدي.

مُتخصص في الأمراض الصدرية: السجائر الإلكترونية تنتج مواد سامة تضر بالجهاز التنفسي والقلب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885156820.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.