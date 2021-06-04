“الحائلي” يكشف حقيقة عرض “فينسنت”.. وينفي تمرد نجوم الاتحاد

كشف رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي حقيقة تقديم ناديه عرضاً رسمياً للحصول على خدمات مهاجم بشيكتاش التركي، أبو بكر فينسنت.
وأكد الحائلي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “في المرمى” أنه لم يصدر خطاب شراء أبوبكر فينيست من قبل إدارة نادي الاتحاد حتى الآن.
وأضاف رئيس الاتحاد، أنه لن يقوم بأي صفقة جديدة قبل سداد مستحقات وحقوق لاعبي الفريق الحاليين، مشيراً إلى أن لاعبي الاتحاد لم يمتنعوا عن التدريبات بسبب تأخر الرواتب. وفق “أخبار 24”.
وشدد الحائلي على أن الفريق يحتاج إلى يعض العناصر في مراكز معينة بعد تحقيق الاستقرار في الجهازين الفني والإداري وسيكون الفريق منافسًا في الموسم المقبل.