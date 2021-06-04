باشتراك مدفوع.. “تويتر” تطرح خدمة التراجع عن التغريدات مع ميزات أخرى

أعلنت منصة تويتر، أمس (الخميس)، إمكانية بدء الاشتراك في خدمتها المدفوعة ” تويتر بلو”، والتي توفر ميزات التراجع عن التغريدات وعرض الموضوعات بطريقة أسهل، فيما يعرف بـ “وضع القارئ”.
وتُطرح الخدمة أولًا في كندا وأستراليا، مقابل 3.49 دولار كندي، و4.49 دولار أسترالي للشهر الواحد، اوتمكّن أصحابها أيضًا من ضبط مؤقت للتراجع عن التغريدات، وتجميع التغريدات المحفوظة لتسهيل العثور عليها لاحقًا.
كما تتيح الخدمة للمستخدمين إضافة سمة لونية جديدة، بتغيير لون أيقونة تويتر، والحصول على الدعم في إطار زمني سريع للمشكلات المتعلقة بالحساب أو للمضايقات.
يذكر أن تويتر كانت في السابق تعتمد بشكل أساسي على الإعلانات لتحقيق إيراداتها، إلا أن ضغط المستثمرين دفعها لاستكشاف مصادر جديدة للإيرادات. وفق “أخبار 24”.
وبدأت تويتر في أوائل شهر مايو باختبار خدمة Tip Jar التي تتيح للمستخدمين إرسال مدفوعات لمرة واحدة إلى الحسابات المفضلة.