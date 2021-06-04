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اخبار رياضية > “الحائلي” يزف بشرى سارة لجمهور الاتحاد
04/06/2021   1:57 م

“الحائلي” يزف بشرى سارة لجمهور الاتحاد

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زف رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، بشرى سارة لجمهور فريقه، عقب القرارات الأخيرة الصادرة من لجنة الانضباط والتهديد بخصم النقاط بسبب التزامات مالية متأخرة.

وأكد الحائلي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “في المرمى” أن ناديه سيسدد المبالغ ويغلق القضايا التي صدرت فيها خصم نقاط، حيث ينتظر الفريق الحصول على بعض الأموال خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها نهائي البطولة العربية التي ستوفر مبلغاً مالياً جيداً حال الفوز بها.

وأعرب رئيس الاتحاد عن ثقته في الحصول على الرخصة الآسيوية، كما سيعمل على الحصول على شهادة الكفاءة المالية، حيث سيحتاج الاتحاد  وقت إعلان الالتزامات المالية من أجل شهادة الكفاءة أقل من 50 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.

وشدد الحائلي على أن الإدارة التي ستستلم بعد الإدارة الحالية ستجد الوضع المالي للنادي جيداً، مؤكداً أن الالتزامات الطويلة التي من الصعب الخروج منها أثرت عليه بشكل كبير وتسببت بعدم الاستيفاء ببعض المطالب.

“الحائلي” يزف بشرى سارة لجمهور الاتحاد

اخبار رياضية
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