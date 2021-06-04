بالفيديو.. فلسطين تكتسح سنغافورة برباعية

حقق المنتخب الفلسطيني، فوزاً عريضاً على حساب نظيره السنغافوري، بنتيجة (4-0) في المباراة التي أقيمت ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 وكأس الأمم الآسيوية بالصين 2023.
وسجل تامر صيام هدفين في الدقيقتين “17 و 30” ، قبل أن يضيف عدي الدباغ الهدف الثالث في الدقيقة “23”، فيما سجل ياسر حمد الهدف الرابع في الدقيقة “85”.
وارتفع رصيد منتخب فلسطين إلى 7 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، بفارق المواجهات المباشرة أمام منتخب سنغافورة، صاحب المركز الرابع، وذلك في المجموعة التي يتصدرها المنتخب الوطني برصيد 11 نقطة.
وفق “أخبار 24”.