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اخبار رياضية > بالفيديو.. فلسطين تكتسح سنغافورة برباعية
04/06/2021   1:57 م

بالفيديو.. فلسطين تكتسح سنغافورة برباعية

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حقق المنتخب الفلسطيني، فوزاً عريضاً على حساب نظيره السنغافوري، بنتيجة (4-0) في المباراة التي أقيمت ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 وكأس الأمم الآسيوية بالصين 2023.

وسجل تامر صيام هدفين في الدقيقتين “17 و 30” ، قبل أن يضيف عدي الدباغ الهدف الثالث في الدقيقة “23”، فيما سجل ياسر حمد الهدف الرابع في الدقيقة “85”.

وارتفع رصيد منتخب فلسطين إلى 7 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، بفارق المواجهات المباشرة أمام منتخب سنغافورة، صاحب المركز الرابع، وذلك في المجموعة التي يتصدرها المنتخب الوطني برصيد 11 نقطة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. فلسطين تكتسح سنغافورة برباعية

اخبار رياضية
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