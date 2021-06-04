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أخبار محلية > تشخص 91 عينة من كورونا خلال 45 دقيقة .. سعودية تبتكر أداة للكشف عن الإصابات
04/06/2021   10:58 م

تشخص 91 عينة من كورونا خلال 45 دقيقة .. سعودية تبتكر أداة للكشف عن الإصابات

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توصلت عميدة معهد الأبحاث والاستشارات الطبية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتورة ابتسام السحيمي، إلى أداة ابتكارية يمكنها تشخيص 91 عينة من فيروس كورونا المستجد في وقت قصير وبدقة عالية.

وأوضحت، خلال حديثها لـ”النشرة” على قناة الإخبارية، أن الأداة تعتمد على تقنية PCR المعتمدة حاليًا للكشف عن كورونا، ولكن مع المزيد من التطويرات التقنية.

وأضافت أن الأدوات التقليدية تستهدف جينا واحدا فقط، ولكن الأداة التي تم ابتكارها قادرة على استهداف 3 جينات، أحدها للإنسان واثنان للفيروس، مؤكدة أن الابتكار يمكنه قياس 91 عينة من المصابين خلال تشغيلة واحدة مدتها 45 دقيقة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت السحيمي إلى أنه تم نشر التجارب المخبرية والتحقق منها سريريًا، ومن ثم تم التقدم لمكتب براءات الاختراع الأمريكي لتسجيله.

تشخص 91 عينة من كورونا خلال 45 دقيقة .. سعودية تبتكر أداة للكشف عن الإصابات

أخبار محلية
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