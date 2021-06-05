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اخبار رياضية > “الأخضر” يختتم تحضيراته استعدادا لمواجهة اليمن بتصفيات المونديال
05/06/2021   10:47 ص

“الأخضر” يختتم تحضيراته استعدادا لمواجهة اليمن بتصفيات المونديال

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يخوض المنتخب الوطني الأول غدًا السبت مباراته السادسة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، وذلك بمواجهة منتخب اليمن في تمام الساعة التاسعة مساءً على “ملعب مرسول بارك” .

واختتم المنتخب الوطني مساء اليوم الجمعة تدريباته على “ملعب مرسول بارك” ، تحت إشراف المدير الفني “إيرفي رينارد”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على منتصف الملعب. وفق “أخبار 24”.

وفي سياق متصل، واصل عبدالإله العمري ومحمد البريك تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

“الأخضر” يختتم تحضيراته استعدادا لمواجهة اليمن بتصفيات المونديال

اخبار رياضية
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