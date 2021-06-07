تُوفي شاب سوري بعدما قفز من أعلى صخرة الروشة الشهيرة في العاصمة اللبنانية بيروت، وسقط على قارب كان يعبر نفق الصخرة.
وأظهر مقطع فيديو الشاب يقفز من ارتفاع 36 مترًا نحو مياه البحر، فيما لاحظ المتنزهون مرور قارب من منفذ كالممر أسفل الصخرة، فأطلقوا نداءات لتحذيره من السقوط، لكنه لم يسمعهم، وقفز ليرتطم رأسه بالقارب.
وأعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثّة الشاب (وهو من الجالية السورية)، مشيرًا إلى أنه سقط على مواطن أثناء مروره داخل زورق سياحي تحت الصخرة، حيث تم نقل المواطن الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الشخص المتوفى يدعى فهد إبراهيم اللكمة، من مدينة “هجين” في ريف محافظة “دير الزور” شرق سوريا.