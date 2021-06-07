هيئة الخرج تقيم معرضا في شعبة مكافحة المخدرات

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أقامت هيئة محافظة الخرج معرض حملة ( بلداً آمناً ) في شعبة مكافحة المخدرات بالمحافظة ويستفيد منه مراجعي ومنسوبي الشعبة والموقوفين .
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج