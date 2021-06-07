لتظهر في “توكلنا” .. “الصحة” توضح آلية تسجيل جرعات لقاح كورونا المأخوذة خارج المملكة والشروط والمستندات المطلوبة

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، آلية تسجيل جرعات لقاح كورونا التي حصل عليها البعض خارج المملكة، لكي تظهر في أنظمتها وتطبيق “توكلنا”.
وحددت الوزارة بعض الشروط لتفادي رفض الطلب، أهمها التأكد من صحة ودقة المعلومات، ووجود هوية وطنية أو هوية مقيم لاستقبال الطلب، وإدخال المستندات المطلوبة بصيغة PDF وألا يتجاوز حجمها ميجابايت.
وشددت على ضرورة وضوح البيانات الشخصية في شهادة الحصول على اللقاح، وأن تكون صادرة بإحدى اللغات: العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى العربية، بالإضافة إلى احتوائها على اسم اللقاح وتاريخه ورقم التشغيلة.
وأبانت أن المستندات المطلوب إرفاقها، تتمثل في صورة من جواز السفر وشهادة التطعيم، كما أكدت أنه لا يمكن التقدم بطلب جديد في حال وجود طلب قائم، مؤكدة أن تنفيذ الطلب قد يستغرق حتى 5 أيام عمل. وفق “أخبار 24”.
وذكرت أن اللقاحات المعتمدة لدى المملكة، هي فايزر بيونتك وموديرنا وأكسفورد أسترازينيكا وجونسون، كما أشارت إلى إمكانية التسجيل إلكترونيًا لمن يرغبون في زيارة المملكة ولا يملكون هوية وطنية أو هوية مقيم، ويمكن تسجيل الجرعات التي تم الحصول عليها خارج البلاد من خلال هذا الرابط.