الشباب يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم الاتحاد “عبد الحميد”

كشف المتحدث الإعلامي باسم نادي الشباب أحمد المسعود، حقيقة دخول ناديه في مفاوضات لضم لاعب الاتحاد سعود عبد الحميد، للانتقال إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.
وانتشرت تقارير خلال الأيام الماضية، حول تقديم الشباب عرضًا وصل إلى 5.5 مليون ريال سنويًا من أجل إقناع سعود عبد الحميد بالتوقيع.
وعلق المسعود على حقيقة عرض الشباب لضم عبد الحميد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا:” ليس فترة انتقالات ولكنها فترة شائعات، والشباب لديه من يعوّلُ عليه في هذه الخانة”. وفق “أخبار 24”.
فترة الانتقالات ❌
فترة الشائعات ✅
الشباب لديه من يعوّلُ عليه في هذه الخانة.. https://t.co/sIu1VoEtxC
— أحمد المسعود (@Ahmad_AlMasoud) June 7, 2021