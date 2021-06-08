مختص: حرائق النماص تهدد بانقراض شجرة مهمة وتؤثر سلبًا على الغطاء النباتي في المملكة

أكد رئيس جمعية أصدقاء البيئة، طلال الرشيد، أن حرائق غابات النماص تشكل تأثيرًا سلبيًا على الغطاء النباتي في المملكة.
وأضاف في حديثه لـ”أخبار 24″ أن نبات العرعر من النباتات المهددة بالانقراض؛ لكونها من الأشجار المعمرة، وبطيئة النمو، وتحتاج لعناية خاصة.
وبيّن أن تأثير حريق النماص يتوقف على التقييم الميداني للموقع، ومعرفة أبعاد وتأثيرات الحريق على الغطاء النباتي والأحياء الفطرية والمجتمع المحلي.
يذكر أن حريقاً اندلع قبل 4 أيام في غابات أشجار العرعر بمحافظة النماص التابعة لمنطقة عسير؛ امتد لنحو 20 كيلومتراً، وتشارك عدة جهات في جهود السيطرة على الحريق.