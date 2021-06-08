تعطل العديد من مواقع الإنترنت حول العالم بينها الحكومة البريطانية ومؤسسات إعلامية كبرى

تعرض عدد كبير من المواقع الإلكترونية حول العالم، بينها وسائل إعلام كبرى، لعطل تقني غير معروفة أسبابه حتى الآن.
وذكرت وسائل إعلام عالمية، أن من بين المواقع الإلكترونية المتأثرة بهذا العطل الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، ومواقع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، وصحيفتي “الجارديان” و”فاينانشيال تايمز” البريطانيتين، وموقع صحيفة “لو موند” الفرنسية و”نيويورك تايمز” الأمريكية، إضافةً إلى موقع “أمازون”.
وظهرت رسائل تشير إلى عطل في الصفحة على المواقع حوالي الساعة 10.00 من صباح اليوم، بتوقيت غرينتش، كما تعذر الدخول مؤقتا لموقع “بي بي سي” قبل عودته إلى الخدمة.
وذكرت مزودة خدمات الحوسبة السحابية الأمريكية “فاستلي” عبر موقعها الإلكتروني، أنها تواجه حالياً مشكلة فنية، وجار التحقيق في المشكلة لمعرفة أسباب العطل. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن “فاستلي” تشغل شبكة توصيل المحتوي CDN التي تمكن من نقل البنود اللازمة لتحميل المحتوى عبر الإنترنت مثل الصور ومقاطع الفيديو وصفحات “إتش تي إم إل”.