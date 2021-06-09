ما هي أسباب ضربات الشمس؟ وما الطريقة الصحيحة لإسعاف المصاب؟.. “استشاري” يوضح

أوضح استشاري طب الأسرة الدكتور وليد البديوي، أسباب حدوث ضربات الشمس والطريقة الصحيحة لإسعاف مَن تعرّض لها.
وقال الدكتور البديوي خلال لقائه ببرنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، إن ضربة الشمس تعدّ أحد أسباب ضربة الحرارة؛ وهي عبارة عن ارتفاع درجة حرارة الجسم بمعدل أكبر من الطبيعي، وذلك بسبب التعرّض للجو الحار لمدة طويلة، وارتداء الملابس التي تمنع التعرّق.
وأضاف أن ارتفاع حرارة الجسم ينتج عنه تلف في أعضاء الجسم مثل تلف الدماغ والقلب والكلى، داعياً الجميع وخاصة العمالة إلى ضرورة الحذر من التعرّض لأشعة الشمس خاصة في فصل الصيف واتباع تعليمات وزارة العمل. وفق “أخبار 24”.
وتابع أن الطريقة الصحيحة لإسعاف من تعرّض لضربة شمس تبدأ بنقله إلى الظل، وعزل الملابس الثقيلة، ورش الجسم بالماء، والاتصال بالطوارئ، مشيراً إلى أن هذه إجراءات أوّلية يتم تنفيذها لحين وصول الإسعاف.
#صباح_السعودية | أسباب ضربات الشمس ☀️
مع استشاري طب الأسرة د. وليد البديوي. pic.twitter.com/T3urozg2Op
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 8, 2021
#صباح_السعودية | ماهي الطريقة الصحيحة لإسعاف من تعرض لضربة شمس؟.
د. وليد البديوي يُجيب.. pic.twitter.com/jTxpxbPJcr
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 8, 2021