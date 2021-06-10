شاهد.. “تويوتا” تزيح الستار عن الجيل الأحدث من “لاند كروزر”

أزاحت شركة “تويوتا” اليابانية، أمس (الأربعاء)، الستار عن الجيل الأحدث من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض “لاند كروزر”، وهو “300 سيريز” 300Series، الأخف وزنًا وأكثر قوة، وذي تصميم داخلي أكثر حداثة مقارنة بالموديل السابق.
وتتوافر “إل سي 300” موديل 2022، بخيارين للمحرك: أحدهما تربو مزدوج “في-6” يعمل بالبنزين سعة 3.5 لتر بقوة 409 أحصنة، والآخر “في-6” يعمل بالديزل سعة 3.3 لتر بقوة 304 أحصنة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي عشر سرعات.
ولا يبدو التصميم الجديد مختلفًا بشكل جذري عن الطراز الحالي، ولكن الواجهة الأمامية تتميز بشبكة أكثر بروزًا وإعدادات إضاءة أكثر أناقة، بينما يحتوي الجزء الخلفي على مصابيح جديدة، إلى جانب تحديثات كبيرة في المقصورة الداخلية مع شاشة كبيرة للمعلومات والترفيه على غرار الحاسوب اللوحي. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر طرح السيارة الجديدة -التي تضم ثلاثة صفوف من المقاعد- في الأسواق العالمية، ولكنها قد لا تصل إلى الأسواق الأمريكية.
مواصفات #تويوتا #لاندكروزر 2022 الجديدة
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عطونا رايكم فيها.. مشاهدة ممتعة 😍✋@ToyotaALJ #السعودية pic.twitter.com/19l2nCDDzT
— سعودي سبيد 🚩 (@saudi_speed) June 9, 2021