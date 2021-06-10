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أخبار محلية > الزعاق يحدد موعد غرة ذي الحجة وعيد الأضحى وفق العمليات الحسابية المتبعة
10/06/2021   1:16 م

الزعاق يحدد موعد غرة ذي الحجة وعيد الأضحى وفق العمليات الحسابية المتبعة

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حدد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، الموعد الذي سيوافق غرة شهر ذي الحجة والذي سيكون عاشر أيامه عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق العمليات الحسابية والفلكية المتبعة.

وقال الزعاق إن غرة ذي الحجة ستكون يوم الأحد الذي سيوافق الـ 11 من شهر يوليو المقبل، ليكون الوقوف بعرفة يوم الإثنين الموافق الـ 19 من يوليو، والثلاثاء الموافق الـ 20 من يوليو هو أول أيام عيد الأضحى.

وأضاف أن عدة شهر ذي القعدة ستكتمل لتصبح 30 يوماً، مبيناً أنه من المقرر أن يكون غداً الجمعة الموافق 11 من يونيو الجاري هو غرة شهر ذي القعدة. وفق “أخبار 24”.

الزعاق يحدد موعد غرة ذي الحجة وعيد الأضحى وفق العمليات الحسابية المتبعة

أخبار محلية
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