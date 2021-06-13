منهم “نور” و”الشلهوب”.. “الرياضة” و”الترفيه” تتكفلان باعتزال 5 نجوم سابقين

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن وزارة الرياضة، والهيئة العامة للترفيه، تسعيان إلى تنظيم مهرجان رياضي مشترك، يتم فيه تنظيم مباريات تكريمية لعدد من نجوم كرة القدم السابقين.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، إن من اللاعبين الذين يتم تنظيم مباريات تكريمية لهم، سعيد العويران، وخالد مسعد، وحسين عبد الغني، ومحمد نور، ومحمد الشلهوب.
وأوضحت المصادر، أنه لم يتم بعد الاتفاق على المواعيد، إذ قد تكون هذه الليالي ضمن (موسم الرياض)، أو في أوقات خارجه.
وتابعت المصادر أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل، والفرق التي ستواجه فرق اللاعبين المكرمين، التي ستحمل أسماءهم، وستكون الليالي خليطا من الفن والترفيه وكرة القدم، في حضور صفوة النجوم في كل مجال.
ويعود آخر حفل اعتزال منظم لياسر القحطانی، نهاية العام 2019، ضمن فعاليات “موسم الرياض”، الذي أشرفت عليه هيئة الترفيه.
يذكر أن أول حفل اعتزال نظم في المملكة، كان لمبارك عبد الكريم، لاعب الهلال، العام 1393هـ، حيث يعد أول لاعب سعودي ينظم له حفل اعتزال على ملعب الصائغ في الرياض.