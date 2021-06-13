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اخبار رياضية > رسميًا.. الكشف عن طبيعة إصابة محمد البريك قبل مواجهة أوزبكستان
13/06/2021   2:16 م

رسميًا.. الكشف عن طبيعة إصابة محمد البريك قبل مواجهة أوزبكستان

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كشفت التقارير الطبية التي خضع لها ظهير أيمن المنتخب الوطني، محمد البريك، عن حالته بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة سنغافورة أمس الجمعة.

وأوضحت أشعة الرنين المغناطيسي، التي أجريت للبريك، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة عضلية في أسفل عضلات الظهر.

ولم يتمكن محمد البريك، من استكمال مباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره سنغافورة، والتي انتهت بثلاثية نظيفة للأخضر، ليغادر الملعب متأثراً بإصابته عند الدقيقة (71) ليدخل سعود عبدالحميد بدلاً منه. وفق “أخبار 24”.

ويستعد “الأخضر” لمباراته الأخيرة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، وذلك بمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء المقبل.

رسميًا.. الكشف عن طبيعة إصابة محمد البريك قبل مواجهة أوزبكستان

اخبار رياضية
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