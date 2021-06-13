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أخبار محلية > خلال أسبوع.. “الداخلية” تسجل 27 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا
13/06/2021   7:41 م

خلال أسبوع.. “الداخلية” تسجل 27 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19″، التي سُجلت في الفترة من 25 / 10 / 1442 هـ، حتى 2 / 11 / 1442هـ، بلغت 27 ألف مخالفة.

وأوضحت أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 8.4 ألف مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 5.3 ألف، ثم المنطقة الشرقية بـ 3.6 ألف، ومنطقة القصيم بألفي مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 1.9 ألف.

كما سجلت منطقة الجوف 1.3 ألف مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية 1.1 ألف، ومنطقة تبوك 913، ومنطقة حائل 888، ومنطقة الباحة 486، ومنطقة جازان 436، ومنطقة عسير 314، ومنطقة نجران 148.

الداخلية

وفق “أخبار 24”.

خلال أسبوع.. “الداخلية” تسجل 27 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

أخبار محلية
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