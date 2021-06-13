“المجلس الصحي” يوضح آلية التعامل مع الحالات الإيجابية لكورونا في مقرات الحجر المؤسسي

كشف المجلس الصحي السعودي، عن آلية التعامل مع الحالات الإيجابية لفيروس كورونا “كوفيد – 19” في العزل الطبي بمقرات الحجر الصحي المؤسسي.
وأوضح أنه يتم التعامل مع من تظهر نتيجته لفحص “PCR” إيجابية، حسب حالته الصحة وفق الآتي: استمرار العزل في مقرات الحجر الصحي المؤسسي لمن لا يستدعي وضعه الصحي التنويم في المستشفى، وتتم إحالة المصاب إلى المستشفى إذا استدعى الوضع الصحي لذلك.
وأشار إلى أنه يتم تبليغ الجهة الصحية المسؤولة عن الرعاية الطبية للحالة سواء وزارة الصحة أو قطاع صحي خاص أو الهلال الأحمر، وذلك في حال كان الوضع الصحي للنزيل يستدعي رعاية طبية.
وبيّن أنه يتم التعامل مع الحالات الإيجابية التي تتطلب رعاية طبية في مرافق الإيواء من قبل وزارة الصحة.
وفق “أخبار 24”.