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أخبار محلية > استشاري أمراض صدرية ينصح أصحاب الأمراض المزمنة باتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال هذه الفترة
14/06/2021   8:40 ص

استشاري أمراض صدرية ينصح أصحاب الأمراض المزمنة باتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال هذه الفترة

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نصح استشاري الأمراض الصدرية الدكتور باسم كردي، عموم المجتمع وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة باتباع كافة الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من موجة الغبار التي تشهدها مناطق المملكة في الوقت الحالي.  

وأوضح خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن أفضل طرق الوقاية تكمن في إغلاق الأبواب والنوافذ في المنزل ووضع قطع مبللة من القماش تحتها وفي داخل الفتحات، وتجنب التعرض للغبار بشكل مباشر، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات.  

 وأضاف أنه يجب تنظيف المنزل بشكل مستمر، وغسل المخدات والغطاء أيضاً، والحفاظ على نظافة السجاد، واستخدام أجهزة تنقية الهواء، مبيناً أن الأعراض الناتجة عن الغبار تتمثل في الكحة وضيق التنفس وعدم القدرة على بذل الجهد.   وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن الأعراض الناتجة عن الغبار تزول فور انتهاء موجة الغبار عند الأشخاص الأصحاء، بينما أصحاب الأمراض المزمنة قد يحتاجون إلى الذهاب للمستشفيات من أجل مساعدتهم على تجاوز الأزمة الصحية. 

 

استشاري أمراض صدرية ينصح أصحاب الأمراض المزمنة باتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال هذه الفترة

أخبار محلية
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