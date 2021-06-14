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أخبار المناطق > بالفيديو .. مئات من النحل تتجمع لتشكل لحية في ذقن نحال بالباحة
14/06/2021   1:45 م

بالفيديو .. مئات من النحل تتجمع لتشكل لحية في ذقن نحال بالباحة

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أقدم نحال في منطقة الباحة على جمع مئات من النحل حول وجهه ليُشكل منها لحيته، في تجربة وصفها بالخطيرة، ولا يُتقِنها غير المحترفين من خبراء تربية النحل.

ولفت “ناصر الغامدي”، خلال حديثه لقناة “العربية”، إلى أن النحل شرس ولا يمكن ترويضه، إلا أن هناك أوقاتًا معينة تكون مناسبة للدخول إليها، مؤكدًا أن تعامله مع النحل وخبرته مكنته من معرفة التوقيت المناسب لإجراء مثل هذه التجربة الخطيرة

وأضاف أن ما قام به يسمى “خصلة العنب”، وهي تجربة معروفة لدى الخبراء والمحترفين في تربية النحل، داعيًا المبتدئين ومن لا يملكون خبرة في مجال النحل إلى عدم الإقدام على مثل هذه الفعل لكونه خطيراً. وفق “أخبار 24”.

وتعيد هذه المغامرة إلى الأذهان تجربة النحال السعودي “زهير فطاني” الذي قام في عام 2019 بمحاولة للمرة الثالثة لكسر الرقم العالمي المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بارتداء أثقل عباءة من النحل، لكنه فشل.

بالفيديو .. مئات من النحل تتجمع لتشكل لحية في ذقن نحال بالباحة

أخبار المناطق
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