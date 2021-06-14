‏”الإحصاء”: نمو ناتج القطاع غير النفطي بنسبة 2.9% خلال الربع ‏الأول من 2021‏

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2021م نموًّا إيجابيًّا قدره 2.9% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2020م، فيما حقَّق نموًّا إيجابيًّا قدره 4.9% مقارنةً بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2020م.
وأوضحت الهيئة خلال نشرتها ربع السنوية، الصادرة اليوم (الإثنين)، أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا للمملكة شهد انخفاضًا قدره 0.5% في الربع الأول من عام 2021م مقارنة بالربع الرابع 2020م، على أساس ربعي، ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل النمو في القطاع النفطي بمقدار 8.7%.
وأشارت إلى أن القطاع غير النفطي شهد نموًا إيجابيًا بمقدار 4.9 %، نتيجة النمو الإيجابي الذي حققه القطاع الخاص بمقدار 6.3 % وكذلك النمو في القطاع الحكومي بمقدار 1.7%. وفق “أخبار 24”.