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أخبار محلية > ‏”الإحصاء”: نمو ناتج القطاع غير النفطي بنسبة 2.9% خلال الربع ‏الأول من 2021‏
14/06/2021   1:45 م

‏”الإحصاء”: نمو ناتج القطاع غير النفطي بنسبة 2.9% خلال الربع ‏الأول من 2021‏

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كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن تحقيق الناتج المحلي ‏الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي خلال الربع الأول من عام ‏‏2021م نموًّا إيجابيًّا قدره 2.9% مقارنةً بما كان عليه في الفترة ‏نفسها من العام السابق 2020م، فيما حقَّق نموًّا إيجابيًّا قدره ‏‏4.9% مقارنةً بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2020م‎.

وأوضحت الهيئة خلال نشرتها ربع السنوية، الصادرة اليوم (‏الإثنين)، أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا للمملكة ‏شهد انخفاضًا قدره 0.5% في الربع الأول من عام 2021م مقارنة ‏بالربع الرابع 2020م، على أساس ربعي، ويرجع ذلك إلى ‏انخفاض معدل النمو في القطاع النفطي بمقدار 8.7%.‏

وأشارت إلى أن القطاع غير النفطي شهد نموًا إيجابيًا بمقدار ‏‏4.9 %، نتيجة النمو الإيجابي الذي حققه القطاع الخاص بمقدار ‏‏6.3 % وكذلك النمو في القطاع الحكومي بمقدار 1.7‏‎%. وفق “أخبار 24”.

‏”الإحصاء”: نمو ناتج القطاع غير النفطي بنسبة 2.9% خلال الربع ‏الأول من 2021‏

أخبار محلية
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