أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم (الإثنين)، رصد إصابات بالمتحور “دلتا” المعروف بالمتحور الهندي من فيروس كورونا في الكويت.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، وفقاً لـ”وكالة الأنباء الكويتية”، أنه تأكدت إصابة بعض الحالات بالمتحور الهندي من فيروس “كورونا”، وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.
وأبان السند أن الوزارة تقوم بإجراء الفحوصات الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في الكويت، وذلك لفتح آفاق التعاون مع دول العالم لتوحيد الجهود في مقاومة الفيروس والنجاح في القضاء على الجائحة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المتحور “دلتا” المعروف باسم المتحور الهندي قد تم رصده في أكثر من 62 دولة في العالم حتى الآن، لافتاً إلى أن الوزارة بادرت واستمرت في اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية ومنها الجهود القائمة للتخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة وذلك لاحتواء انتشار الفيروس.