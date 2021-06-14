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أخبار المناطق > تديره عمالة وافدة .. “التجارة” تضبط معملاً غير مرخص لتصنيع الذهب في الرياض
14/06/2021   10:59 م

تديره عمالة وافدة .. “التجارة” تضبط معملاً غير مرخص لتصنيع الذهب في الرياض

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ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، معملاً غير مرخص لتصنيع الذهب والمعادن الثمينة في الرياض.

وأوضحت الوزارة أن المعمل تديره مجموعة من العمالة الوافدة التي تعمل باسم مواطن سعودي.

وأكدت أنه تم ضبط المعمل والأدوات المستخدمة وإحالة المخالفين للجهات الأمنية.

 

وفق “أخبار 24”.

تديره عمالة وافدة .. “التجارة” تضبط معملاً غير مرخص لتصنيع الذهب في الرياض

أخبار المناطق
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