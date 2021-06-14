تديره عمالة وافدة .. “التجارة” تضبط معملاً غير مرخص لتصنيع الذهب في الرياض

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، معملاً غير مرخص لتصنيع الذهب والمعادن الثمينة في الرياض.
وأوضحت الوزارة أن المعمل تديره مجموعة من العمالة الوافدة التي تعمل باسم مواطن سعودي.
وأكدت أنه تم ضبط المعمل والأدوات المستخدمة وإحالة المخالفين للجهات الأمنية.
“التجارة” تضبط في #الرياض معملاً غير مرخص لتصنيع الذهب والمعادن الثمينة، تديره مجموعة من العمالة الوافدة تعمل باسم مواطن سعودي،
تم ضبط المعمل والأدوات المستخدمة وإحالة المخالفين للجهات الأمنية. pic.twitter.com/W5TIr1XCiJ
— وزارة التجارة (@MCgovSA) June 14, 2021
وفق “أخبار 24”.