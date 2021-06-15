نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > أُطلقت عليه أكثر من 3 رصاصات .. عمدة “تاروت” يروي معاناته مع الإرهابي المنفذ بحقه حكم القتل تعزيراً بالدمام
15/06/2021   10:44 م

أُطلقت عليه أكثر من 3 رصاصات .. عمدة “تاروت” يروي معاناته مع الإرهابي المنفذ بحقه حكم القتل تعزيراً بالدمام

+ = -
1145

روى عمدة تاروت في محافظة القطيف عبد الحليم كيدار، اليوم (الثلاثاء)، ما حصل بينه وبين الإرهابي الذي نُفذ بحقه حكم القتل تعزيراً في الدمام.

وقال كيدار، في لقاءٍ له مع قناة الإخبارية، إنه قام بتقديم النصيحة لذلك الإرهابي، الذي قابلها بكبر وإصرار كبيرين على الاستمرار في جرائمه، لافتاً إلى أن القصاص حكم عادل لكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن وترويع المواطنين.

وأضاف أن تاروت لم تعان وحدها من عدوان تلك الجماعة، بل امتدت جرائمها إلى تخريب الممتلكات العامة في العوامية والقطيف، مشيراً إلى أنهم حاولوا قتله وأطلقوا عليه أكثر من 3 رصاصات، فضلاً عن الاعتداءات المتتالية على مشايخ المنطقة. وفق “أخبار 24”.

وكانت وزارة الداخلية أوضحت أن المواطن مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش أقدم على الترصد برجال الأمن وقتلهم وتصنيع القنابل، من خلال تكوين خلية إرهابية مسلحة.

أُطلقت عليه أكثر من 3 رصاصات .. عمدة “تاروت” يروي معاناته مع الإرهابي المنفذ بحقه حكم القتل تعزيراً بالدمام

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885159057.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.