‏”التجارة” تُشهر بمواطن ومقيم أُدينا بجريمة تستر في قطاع ‏المقاولات

شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من الجنسية مصرية، بعد صدور حكم قضائي نهائي بحقهما؛ لارتكابهما جريمة التستر ، وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة أنشطة المقاولات، بمدينة الرياض.
وأوضحت الوزارة أن العقوبة الصادرة من المحكمة الجزائية بالرياض، شملت: غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص.
وتضمن الحكم كذلك شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم على نفقة المخالفين . وفق “أخبار 24”.
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