وجه لاعب نادي الشباب والمنتخب الوطني، حسان تمبكتي، رسالة للجماهير، في أحدث ظهور له، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة التي أقيمت بين الأخضر ومنتخب أوزبكستان.
وقدم اللاعب، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “سناب شات”، الشكر لكل من سأل عنه، مضيفا أن حالته الصحية بخير.
وتابع :”الحمد لله جت على كدا، الحمد لله بسيطة، ولا احتاج لعملية ولا شيء، وكلها شهرين وإن شاء الله راجع، الله يعطيكم العافية ويبعد عنكم كل مكروه”.
يذكر أن “تمبكتي” تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرقبة إثر اصطدام قوي مع الحارس محمد العويس، ونٌقل على إثرها إلى المستشفى.
وفق “أخبار 24”.