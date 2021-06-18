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اخبار رياضية > هاسي يحسم مصير “شباب” الأهلي
18/06/2021   4:14 م

هاسي يحسم مصير “شباب” الأهلي

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كشفت مصادر، عن انتظار إدارة النادي الأهلي، قرار المدير الفني للفريق، البلجيكي بيسنيك هاسي، بشأن اللاعبين المصعدين من درجة الشباب.

ويشهد معسكر الفريق الخارجي الذي سيجرى في تونس وفقًا لـ”الرياضية” عددًا من اللاعبين المصعدين من فئة الشباب للفريق الأول، حيث سيتم الحكم عليهم من قبل المدرب.

وأضافت المصادر أن مصير اللاعبين سيتعلق بقرار المدرب ومدى رغبته في ضمهم إلى قائمة الفريق والاعتماد عليهم الموسم المقبل، أو منحهم فرصة الإعارة أو عمل مخالصة نهائية مع اللاعبين غير المناسبين، وفقًا للتقرير الفني الذي سيتم رفعه واعتماده.

هاسي يحسم مصير “شباب” الأهلي

اخبار رياضية
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