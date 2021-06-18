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اخبار رياضية > “أمرابط” يتحدث عن مستقبله بعد انتهاء تعاقده مع “النصر”
18/06/2021   4:14 م

“أمرابط” يتحدث عن مستقبله بعد انتهاء تعاقده مع “النصر”

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قال اللاعب المغربي، نور الدين أمرابط، إنه للمرة الأولى منذ عام 2007 التي يكون خلالها بدون عقد ولا يعرف مصيره.

وأضاف لاعب النصر المُنتهي عقده، وفقًا لقناة EK Voetbal Talk:”حقيقة.. لا أعرف مصيري حتى الآن، ولا أين سألعب في الموسم الجديد سأنتظر، قد أتواجد في دوري ونادٍ آخر خلال الفترة المقبلة.. وإذا كان هناك عرض جيد لي في الدوري الهولندي سأتحدث معهم ومن الممكن أن ألعب هناك”.

وأشار اللاعب صاحب الـ 34 عامًا، إلى أنه يرغب الاستمرار في الملاعب لمدة موسمين مقبلين على الأقل، قائلاً:”قادر بإذن الله على ذلك، ومن الممكن بعد عام من اللعب أنهي مسيرتي في ألمير سيتي الهولندي وهو النادي الذي بدأت منه مسيرتي الاحترافية”. وفق “أخبار 24”.

“أمرابط” يتحدث عن مستقبله بعد انتهاء تعاقده مع “النصر”

اخبار رياضية
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